The examples populate this alert with dummy content

CD SANTA LUCÍA Marc Picó gana el Trofeo de Navidad de tiro con arco También se ha disputado el Memorial Eduardo Latorre con 120 arqueros participantes en ambas pruebas jueves, 20 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El CD Santa Lucía ha organizado una nueva edición del Trofeo de Navidad de Tiro con Arco en concreto la XXIII. Durante el recuento de puntuaciones ha tenido lugar el Memorial Eduardo Latorre. El ganador en categoría absoluta ha sido Marc Picó del Arcxixona, segundo ha sido Marcos López de Almussafes, y tercero Jorge Rubio de Villena en el Trofeo de Navidad. En el Memorial los ganadores han sido Rubén Mira en arco recurvo, en compuesto Javier Cerezo y en instintivo Camilo Huesca. Por lo que respecta a la participación local destacar el papel de la familia Sanjuan, ya que el padre, Javier, ha quedado primero en categoría standard y el hijo, Adán, segundo en categoría sénior compuesto. Han participado más de 120 arqueros procedentes de toda la Comunidad Valenciana puesto que la prueba era valedera para el ranking nacional que da acceso al Campeonato de España de tiro con arco en sala. El club ha aprovechado la ocasión para homenajear al juez Glicerio García quien después de 23 años asistiendo al campeonato puesto que se ha jubilado.