EL CAFÉ DEL ALCOYANO "Marcar en El Collao fue algo increible" Jorge Moltó marcó el tercer gol en el partido ante el Castellón - El jugador nacido en Alcoy cuenta como vivió su primer gol con el Alcoyano desde Premium Sport Café jueves, 10 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (10/10/2019) Jorge Moltó marcó ayer su primer gol como jugador del Alcoyano. El canterano salió en la segunda parte y en la prorroga marcó de cabeza el gol que supuso la remontada del Alcoyano ante el Castellón. Hoy nos visita en "el café del Alcoyano", no sólo habla del gol y del partido de ayer de Copa Federación, que ganaron a penaltis. Además conocemos un poco más sobre el jugador y le damos algunas sorpresas. Como cada jueves, programa realizado desde Premium Sport Café con la colaboración de Héctor Rúa.