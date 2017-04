The examples populate this alert with dummy content

ESQUADRES ESPECIALS MORES Marcialitat i elegància L'Àfrica negra reviu amb les formacions dels Chano i dels Realistes, contrapuntades per la delicadessa dels Judios i la innovació dels Verds miércoles, 26 de abril de 2017 Un dels motius pels quals l'Entrada mora del 2017 passarà a la Història de la Festa és la proposta que les filaes de càrrec van fer amb les seues esquadres especials. Diferents estils es van combinar durant la desfilada. Els Chano i els Realistes van apostar per reviure l'Àfrica negra amb dissenys, respectivament, de Santi Carbonell i Víctor Ferrer i Antonio Aracil. Els Judios van recordar els seus orígens amb creació d'Ignacio Trelis. Els Verds van rematar l'entrada amb un disseny de David Jordà