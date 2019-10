The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA María Albero, Saboreanda: la cocina alcoyana 4.0 María Albero, a través de su blog Saboreanda, difunde la cocina alcoyana, con algunos platos tradicionales, a través de las redes sociales - Cuenta con 44.000 seguidores en Instagram como explica en Radio Alcoy poco después de hacer un showcooking en Madrid junto a Juan Cruz martes, 29 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (29/10/2019) María Albero tenía un hobby: cocinar. Con su madre y su abuela, desde muy pequeña, se ha pasado muchas horas en la cocina, elaborando platos tradicionales alcoyanos. Creaba su propio blog y Saboreanda ha ido creciendo hasta llegar a una expansión internacional En la actualidad María Albero Saboreanda cuenta con 44.000 seguidores de Instragram. Viene de hacer un showcooking en Madrid con el televisivo cocinero Juan Cruz. Ganó el concurso de Canal Cocina lo que permitió grabar un programa de media hora de duración sobre su día a día en Alcoy.