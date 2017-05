The examples populate this alert with dummy content

PLAN LEADER Maria Albiol reclama agilidad en la creación de los grupos de gestión de los fondos europeos La eurodiputada de Izquierda Unida critica el retraso para abordar las ayudas de Europa 2014-2002 en las que ya están trabajando otras comunidades autónomas sábado, 06 de mayo de 2017 La eurodiputada Maria Albiol, de Izquierda Unida, reclama agilidad a la Generalitat para crear los grupos que gestionarán los fondos europeos del plan Leader 2014-2020. Critica el retraso en la formación de estos grupos, que ya están creados y en los que están trabajando en otras comunidades autónomas. "Hace tres años que la iniciativa está en marcha y a estas alturas todavía no se han conformado los Grupos de Acción Local, que son las entidades que se tienen que encargar de planificar y ejecutar las acciones para invertir 27 millones de euros que corresponden a la Comunidad Valenciana procedentes del Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural" En la Comunidad Valenciana sigue el proceso de selección para determinar los grupos de acción local que se repartirán esos 27 millones de euros de fondos europeos. Uno de los grupos que aspira a esos fondos es el de la Muntanya d’Alacant, que reúne a los municipios de la comarca. Para Albiol es urgente la creación de los grupos para empezar a aplicar el Plan Leader. El retraso en la selección de grupos y por tanto en el aprovechamiento de los recursos europeos contrasta, a juicio de Albiol, con el impulso de nuevos programas que eviten la despoblación de los municipios de interior. "Llama la atención que mientras desde la Generalitat se están impulsando propuestas para luchar contra el despoblamiento de las zonas rurales, se deje pasar el tiempo sin invertir estos fondos tan necesarios para el campo y el medio rural. Si la Conselleería no agiliza el proceso, podemos encontrarnos que en el término del plan no se hayan invertido los fondos que nos corresponden". Marina Albiol, además, insiste al priorizar estas inversiones “teniendo en cuenta la situación de maltrato financiero que sufrimos las valencianas y valencianos por parte del Gobierno central. Nuestro territorio, especialmente las áreas rurales y de interior, necesitan urgentemente financiación e inversiones, y tenemos muchos ejemplos de resultados muy positivos que, en el pasado, han proporcionado las inversiones procedentes de estos fondos europeos”.

La portavoz de Esquerra Unida a la Eurocámara recuerda que “muchas comunidades autónomas ya tienen en marcha sus Grupos Locales de Acción, y ya trabajan en la planificación de los proyectos concretos. No podemos sufrir un nuevo agravio respecto a otros territorios también en este aspecto, por lo tanto pedimos la máxima celeridad en la agilització y la gestión”.