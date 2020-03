The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA RÍTMICA María García y Daniela Picó en la Liga Iberdrola María competirá con el Club Les Marines de Calpe, Daniela con un club de Torrevieja lunes, 02 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Este fin de semana en Valladolid tendra lugar la primera fase la de la liga Iberdrola. Una de las competiciones más prestigiosas a nivel nacional donde los clubes inscritos se agrupan en tres divisiones. Cada club compite con 6 ejercicios: aro, cuerda, cinta, mazas, pelota y manos libres. El Club Rítmica Alcoi estará presente ya que sus gimnastas María García y Daniela Picó han sido fichadas por otros clubes para reforzar sus equipos. María competirá con el Club Les Marines de Calpe realizando 3 de los ejercicios del equipo: aro, cinta y cuerda. Dicho club tras su ascenso la pasada temporada esta en segunda division. Su turno de competición será el sábado. El domingo será el turno de Daniela en tercera división junto con el club Torrevieja. La alcoyana realizara los ejercicios de aro y cuerda. Para el club es un orgullo el interés mostrado por las gimnastas alcoyanas tras los excelentes resultados en el pasado nacional.