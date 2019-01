The examples populate this alert with dummy content

DISEÑADORA María Llinares presenta su colección de moda en la pasarela Cibeles Bajo el nombre artístico María Lunares, la joven diseñadora alcoyana participa en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid miércoles, 23 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (23/01/2019) La joven diseñadora alcoyana María Llinares tomará parte en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, conocida como pasarela Cibeles, del 24 a 30 de enero. Presentará su marca, María Lunares, y en esta prestigiosa feria de moda se podrá ver su primera colección que se titula ‘Jo et despertaré’. Con ella cumple su sueño de poder estar en esta prestigiosa feria a sus 22 años en la zona de jóvenes diseñadores. Antes de viajar a Madrid, María ha estado en los estudios de Radio Alcoy para explicar su trayectoria, su participación en esta feria y sus ideas de futuro.