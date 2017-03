The examples populate this alert with dummy content

LESIÓN Mariano, de 2 a 3 semanas de baja El delantero sufre una rotura fibrilar de grado 1 en el bíceps femoral del muslo izquierdo – Son cuatro los jugadores que están actualmente en la enfermería del Deportivo Alcoyano martes, 21 de marzo de 2017 El delantero blanquiazul Mariano Sanz no entró en la convocatoria del partido frente el Hospitalet. Tras disputar el encuentro, el míster, Toni Seligrat, compareció en rueda de prensa y anunció que se hizo daño en el entrenamiento del sábado. En la página web del club constaba que Mariano sufría una lesión muscular, y tras realizarle las pruebas se ha determinado que sufre una rotura fibrilar grado 1 en el bíceps femoral del muslo izquierdo y el tiempo estimado de baja es de dos a tres semanas. Mariano Sanz, al igual que Mario Fuentes, están viendo ensombrecida la temporada por las lesiones. La lista de lesionados la completan Mario Fuentes que sufre una rotura fibrilar grado 2 en el músculo sartorio del muslo derecho y volverá dentro de tres semanas ya que el tiempo estimado de baja era de cuatro semanas. El portero Miguel Bañuz sufre una fisura de la falange proximal del quinto dedo de la mano derecha y tenía una inmovilización con férula digital durante dos semanas, que se cumplen hoy mismo desde el anuncio del club de la lesión del cancerbero. Mario Arques continúa en la enfermería desde que en enero se lesionase ya que hace unas semanas se confirmó el diagnóstico inicial de distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Hace un par de semanas el futbolista comenzó a correr pero todavía no ha salido de la enfermería. La pasada jornada el número de jugadores en el banquillo en el partido frente el Hospitalet ya fue muy justo y el míster señaló en rueda de prensa que “para esta semana espero recuperar a alguien”. Y es que aunque el resto de los jugadores están en plenas condiciones según el propio Toni Seligrat, faltan muy pocas jornadas para que finalice la liga regular y tanto el club como los aficionados esperan que la corta plantilla no le pase factura. El Deportivo Alcoyano ha demostrado durante toda la temporada que las lesiones no han influido en los partidos y los jugadores que han estado en el terreno de juego han cumplido con creces.