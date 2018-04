The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Mariano y Álvaro no estarán ante el colista Los dos jugadores están sancionados por acumulación de amonestaciones miércoles, 04 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Mariano Sanz volverá a descansar, esta vez por acumulación de amonestaciones el delantero vio tarjeta amarilla que le hace cumplir ciclo. En el mismo caso está Álvaro García que también cumplirá sanción. A estos dos jugadores se unen las bajas por lesión de Eldín y de Nieto, mientras que se mantiene la duda de Mario Fuentes. El rival, el Deportivo Aragón tratará de alargar su agonía en El Collao ante un Alcoyano que necesita sumar de tres en tres sin excusa alguna. No le vale nada que no sea la victoria independientemente de las sensaciones que pueda trasmitir. No ha tiempo para más “buenas sensaciones” y solo vale ganar o de lo contrario, si los rivales de la zona de descenso hacen sus deberes, se meterá en un serio problema a falta de seis jornadas para el final de la temporada. El partido será el sábado a las 18.00 horas y como siempre lo podrán seguir aquí en Radio Alcoy. El club está poniendo todo de su parte para que el campo presente una buena entradas en un momento delicado para el club por lo que se juega.