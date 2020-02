The examples populate this alert with dummy content

GOLF Marina Silvestre estrena la temporada ganado el XXIV Trofeo Elasa Grupo El Club de Golf Alcoy ha empezado su temporada 2020 con el XXIV TROFEO ELASA GRUPO lunes, 10 de febrero de 2020 El Club de Golf Alcoy ha empezado su temporada 2020 con el XXIV TROFEO ELASA GRUPO, disputado este sábado 8 de febrero en el campo de La Finca, y en el que se ha impuesto Marina Silvestre con una tarjeta de 41 puntos stableford. Por categorías, Marc Juan se proclamó campeón en 1ª con 37 puntos, seguido de Diego Rodríguez con 35 puntos. En 2ª, el primer clasificado fue Daniel Font con 33 puntos, los mismos que Michel Rodríguez, que, por hándicap, quedó clasificado en segunda posición. La primera Orden de Mérito está dominada por los jóvenes. En primera categoría Marc Juan, ganador en 2019 y jugador a batir, ha empezado defendiendo su título con éxito, y su victoria en el ELASA GRUPO le sitúa como primer líder de la Orden de Mérito. Le siguen en las primeras posiciones Diego Rodríguez y Samuel Gramaje. En segunda categoría, una gran noticia, ya que supone una novedad que es una mujer, Marina Silvestre, la que lidera la clasificación, apuntando maneras para convertirse en la revelación de la temporada. temporada, por lo que no le va a ser fácil mantener el ritmo en los últimos trofeos frente al empuje de los dominadores habituales de esta categoría. Por el momento, Tras ella, Daniel Font y Michel Rodríguez ocupan la segunda y tercera plaza. Al contrario que en primera categoría, en segunda los ganadores de 2019 han empezado con discretos resultados, lo que les va a obligar a mejorar en las próximas pruebas. El próximo trofeo del Club será el próximo día 29 tenemos en Altorreal, un nuevo campo en nuestro calendario y desconocido para la mayoría, lo que puede también deparar sorpresas.