EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Mario Arques suena con fuerza” Antonio Francés y Juan Serrano acuden a la cita de El café del Alcoyano para el tradicional programa de villancicos y hacer balance del año jueves, 21 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (21/12/2017) Como ya es tradicional, cada jueves más cercano a Nochebuena, El café del Alcoyano reúne al alcalde y presidente del Alcoyano de turno, en esta ocasión, Antonio Frances y Juan Serrano repiten para pasar un rato de radio distendido donde los villancicos son los protagonistas. Hemos balances del año y muchas cosas más. Como cada jueves desde Premium Sport Café y con la colaboración de Héctor Rúa, nuevo presidente de la Fundación del Alcoyano.