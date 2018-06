The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Mario Fuentes deja el fútbol El capitán del Alcoyano se retira de los terrenos de juego y apunta al banquillo junto a Vicente Mir viernes, 22 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp En una carta en las redes sociales el capitán del Alcoyano, Mario Fuentes, anuncia su retirada del fútbol agradeciendo a aficiones, entrenadores, clubs, directivas y presidentes. El futbolista pasó sus últimos años como jugador en el Alcoyano. El central madrileño jugó cuatro temporadas en el Alcoyano marcando 5 goles en sus 113 partidos. Llegó desde Lleida y desde el primer partido Fuentes demostró su personalidad, carisma y pronto fue capitán del equipo. A sus 32 años, el central deja el fútbol y apunta a que seguirá vinculado al Alcoyano, en esta ocasión como ayudante de Vicente Mir en el banquillo. Renovaciones y bajas. Otro de los jugadores que seguirá en el Alcoyano será el camerunés Omgba, que después de la grave lesión, y su excelente recuperación, el club le ha ofrecido la renovación. No seguirá el delegado Vicente Soler, que por decisión técnica deja el cargo. Carta de despedida de Mario Fuentes https://twitter.com/MarioFuentes5/status/1009841490451984384/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.cdalcoyano.com%2F