The examples populate this alert with dummy content

LESIÓN Mario Fuentes, un mes de baja El defensa sufre una rotura fibrilar grado 2 en el músculo sartorio del muslo derecho – El tiempo estimado de recuperación es de cuatro semanas miércoles, 15 de marzo de 2017 El capitán vuelve a la grada. El defensa del Club Deportivo Alcoyano, Mario Fuentes, sufre una rotura fibrilar de grado 2 en el músculo sartorio del muslo derecho. El tiempo estimado de baja es de cuatro semanas, por lo que volvería a mediados de abril para el encuentro en El Collao entre el Alcoyano – Atlético Saguntino. El futbolista madrileño tuvo que ser sustituido en el partido frente el Lleida Esportiu en el minuto 29 de la primera parte por Pau Bosch. Fuentes jugó ese partido tras lesionarse la anterior jornada ante el Badalona en Alcoy cuando se hizo un esguince de grado 1 de ligamento lateral externo del tobillo izquierdo. Tan sólo una semana después de retirarse lesionado en El Collao volvió a jugar y lo hizo de titular ante el Lleida. Poco duró Fuentes en el terreno de juego, 29 minutos para ser exactos. Algo similar le sucedió en la primera vuelta. Se lesionó ante el Sabadell en septiembre, estuvo un mes sin jugar, en octubre volvió a ser titular y jugó el primer cuarto de hora de partido frente el Lleida, después tuvo que ser sustituido y hasta enero no volvió a jugar. El capitán estuvo prácticamente tres meses sin jugar y ahora se va a perder otro mes debido a la nueva lesión que sufre, por lo que Fuentes se habrá perdido, a final de temporada, casi la mitad de partidos. Un nuevo varapalo al que tiene que hacer frente el defensa blanquiazul en el tramo final de temporada, ya que restan nueve encuentros por jugar antes de que finalice la campaña regular de liga. Esta no está siendo una de las mejores temporadas de Mario Fuentes, aunque sí del Alcoyano, ya que los éxitos deportivos del equipo el capitán los está viendo empañados por las lesiones. A pesar de todo ello, Fuentes sigue contando con el apoyo total del club, de los jugadores y por supuesto de la afición ya que su implicación con el primer equipo, del que es capitán a elección de sus compañeros, y con la base del Alcoyano durante todo el tiempo que lleva en Alcoy es indudable. La lista de lesionados la completan Miguel Bañuz que sufre una fisura de la falange proximal del quinto dedo de la mano derecha. El portero tiene una inmovilización con férula digital que deberá llevar durante dos semanas, según el club. Desde que se diera a conocer esta lesión, ya ha pasado una semana, por lo que su recuperación está más cerca. Por otra parte, Mario Arques, que ya ha empezado a correr continúa estando en la enfermería desde enero por una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda.