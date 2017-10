The examples populate this alert with dummy content

ATLETISMO Mariola Doménech logra podium en Botamarges Se disputó en la localidad de Forna (Vall de la Gallinera) la novena edición de Botamarges, carrera de montaña de 70km con un desnivel de +3.700. Una carrera muy conocida por ser puntuable para el Ultra Trail du Mont Blanc martes, 10 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp

Se disputó en la localidad de Forna (Vall de la Gallinera) la novena edición de Botamarges, carrera de montaña de 70km con un desnivel de +3.700. Una carrera muy conocida por ser puntuable para el Ultra Trail du Mont Blanc, por su terreno técnico y exigente. La alcoyana Mariola Doménech Pastor, miembro del club Trialcoy quedó 2º de su categoría Senior Femenina y 5ª de la General Femenina con un tiempo de 11 horas 20 minutos a una media de 9.43 min/km. “Ya había realizado la carrera años atrás sin entrenar lo suficiente y sin conocer el terreno, fue un desastre, llegué fuera de tiempo, de noche y habiendo abandonado todos mis compañeros. Esa espinita se me quedó clavada y tenía que quitármela. Este año me encontraba bien y quise tomarme la revancha. Consciente de la dureza de la prueba busqué una entrenadora, Lorena Padilla, y gracias a su planificación y a los cuidados de mi amiga Andrea Ferrándiz en nutrición y a Toni Cantó, masajista. Conseguí llegar lo mejor posible que se puede llegar con sólo un mes y medio de entrenamiento, pues hasta entonces me autoentrenaba por gusto y sin exigirme demasiado. Sabía que iba a ser duro pero las ganas de revancha podían con ello, la ilusión de hacerla y hacerla bien, me hicieron superar cada obstáculo durante los 70km, calambres, dolores musculares, cansancio…", explicaba Mariola al terminar la carrera. "Me siento muy cansada pero todo se olvida cuando recuerdo el resultado. Sabía que iba segunda desde el inicio de la prueba y esa presión psicológica de aguantar en segunda posición sin que te adelanten durante tantas horas fue agotadora. Fui muy rápida los primeros 40 km, los siguientes 20 intenté aguantar el ritmo sufriendo por si alguna chica venía muy fuerte y me adelantaba y los últimos 10 en lo único que pensaba era “por Dios que esto termine no sé si llego”. Todo fue posible gracias al trabajo de la organización y los voluntarios. Un cúmulo de emociones te llenan por dentro sola tantas horas, buenas y malas, pero cuando llegas a meta y están tus amigos esperándote lo único que sientes es felicidad y ganas de ir a ellos para fundirnos en un abrazo. Se la pude dedicar a mi abuela pues ese mismo día habría sido su cumpleaños.” Un logro más para Mariola en este tipo de carreras de alto nivel.