ELECCIONES MUNICIPALES Màrius Ivorra se estrena como alcaldable de Compromís El candidato a alcalde por Compromís Alcoi ha sido entrevistado por la jefa de informativos de Radio Alcoy, Lucía Gadea jueves, 16 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (16/05/2019) Radio Alcoy ha iniciado la serie de entrevistas a los números uno por cada lista electoral que aspiran a ser alcaldes de Alcoy. Tras declinar el candidato de Vox esta entrevista, el primero de ellos que ha visitado los estudios de Radio Alcoy por orden inverso al número de concejales en la actual legislatura que está cerca de acabar, ha sido el alcaldable de Compromís Alcoi, Màrius Ivorra. La jefa de informativos de Radio Alcoy, Lucía Gadea, ha entrevistado a Ivorra quien a lo largo de diez minutos ha hablado de su trayectoria política y de las principales propuestas que su partido presenta para las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Ivorra ha sido concejal en la última legislatura y ya se presentó como alcaldable hace más de dos décadas por Nacionalistes d'Alcoi.