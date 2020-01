The examples populate this alert with dummy content

DEPORTE Y SALUD Marta López y el yoga y el mindfulness para mejorar la salud y reducir el estrés Marta López cuenta con un centro especializado en estas disciplinas en Cocentaina y pone en marcha dos cursos sobre estas materias con charlas informativas previas el viernes 17 y el jueves 30 de enero jueves, 16 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (16/01/2020) Marta López ha estado en Radio Alcoy para explicar detalles sobre su centro especializado en yoga y mindfulness que tiene en Cocentaina y sobre los dos cursos de estas materias que tiene previsto iniciar a partir del 24 de enero en un primer curso, con una charla informativa este viernes 17 a las 19,30 horas y un segundo curso a partir del 6 de febrero con charla previa el 30 de enero a las 11,30 horas.