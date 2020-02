The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Más de 1.000 alumnos asistirán a las jornadas de orientación académica impulsadas por 8 centros Los estudiantes conocerán qué opciones de bachiller o ciclos formativos pueden elegir, una vez terminen la ESO, a través de charlas y talleres lunes, 17 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (17/02/2020) Ocho centros educativos de Alcoy ayudarán durante esta semana a sus alumnos de ESO a elegir qué opción de estudios emprender, enfocados a los perfiles con los que quieran trabajar en un futuro, a través de unos talleres y charlas con profesionales. Será en las jornadas de orientación académica y profesional dirigidas a más de 1.000 estudiantes, según la organización, y que están divididas en dos espacios. En Àgora, por las tardes, los alumnos podrán visitar la exposición sobre oferta formativa Després de l’ESO què…? en la que obtendrán información sobre los diferentes itinerarios de estudios que pueden realizar. Y la otra parte, que se desarrollará en la sala multiusos del campus de Alcoy de la UPV, podrán participar en los talleres de bachillerato y formación profesional y preguntar a profesionales de diferentes ámbitos. Inma Cantó, directora pedagógica de ESO y Ciclos Formativos del centro de San Vicente de Paúl, y Jaume Puchades, director pedagógico de Carmelitas, han estado en Hoy por Hoy Alcoy para dar detalles sobre estas jornadas en las que participan el IES Pare Vitòria, CIP FP Batoi, Esclavas, Salesianos San Vicente Ferrer, Salesianos Juan XXIII, San Vicente de Paúl, José Arnauda y Carmelitas Vedruna.