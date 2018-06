The examples populate this alert with dummy content

CICLISMO Mas de 1.500 ciclistas participan en el Tour del Juguete El VIII Tour del Juguete Costa Blanca, consolida su cartel de referencia en el calendario nacional de cicloturismo martes, 12 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Conseguir movilizar y coordinar a casi 1.800 ciclistas está al alcance de muy pocos. El Club Ciclista Ibense, organizador del Tour del Juguete Costa Blanca, logró que todo funcionase como un engranaje perfecto y que la prueba fuese un éxito tanto en la vertiente participativa como en su organización. Al tratarse de una marcha cicloturista no competitiva con salida y meta en Ibi, lo importante era disfrutar de las excelencias del recorrido practicando deportes sobre la bicicleta. Esta vez, a diferencia de otros años, la lluvia hizo acto de presencia en momentos puntuales del recorrido. A algunos les cogió descendiendo Tudons y a otros en La Carrasqueta. No obstante, apenas si hubo un par de caídas sin consecuencias graves. El Tour del Juguete dibuja un escenario en el que los cicloturistas advierten que se hallan ante un marco incomparable para la práctica del ciclismo. La distancia de 142 kilómetros y el desnivel acumulado de 2.792 metros, más los cinco puertos de montaña (dos de segunda categoría y tres de tercera), le confieren el perfil de un atractivo singular. Tudons es el puerto franquicia por su distancia, aunque tampoco hay que dejar de lado el Alto de Tibi, Alto de Teix, Benifallim y la Carrasqueta. Todos ellos permitieron disfrutar de una de las zonas más cautivadoras de la provincia alicantina para la práctica del ciclismo. Por otro lado, paralelamente también tuvo lugar la carrera ‘VI Desafío de la Cantera Tour del Juguete’. Más de 200 chicos y chicas procedentes de diferentes escuelas de ciclismo de la provincia se divirtieron en la matinal del sábado en las inmediaciones del Polideportivo de Ibi. Valoración del Club Ciclista Ibense (organizador del TDJ) Para Miguel Ángel Díaz, presidente del Club Ciclista Ibense, la VIII edición del Tour del Juguete Costa Blanca fue “un éxito otra vez”. “En cuanto al desarrollo de la misma la gente nos transmite se lo pasa muy bien y que volverán. Eso significa que les gusta mucho la prueba”, explicó. Fiel a su búsqueda de la perfección, Díaz matizó que más adelante evaluarán “qué aspectos podemos mejorar de cara al 2019”. Además, dentro de su crecimiento sostenido el objetivo es franquear la barrera de los 2.000 participantes. De la climatología, indicó que “el tiempo ha sido un poco atípico para lo que estábamos acostumbrados”. A pesar de ello destacó la prudencia de los cicloturistas: “La gente se ha concienciado tomando sus precauciones. El agua es un condicionante más de la prueba”. Los ciclistas efectuaron el Tour del Juguete, por vez primera, con tráfico cerrado. En este sentido, Miguel Ángez Díaz aseveró que “para la seguridad y protección de los ciclistas la opción del tráfico cerrado es la mejor, aunque yo no dejo de pensar que la esencia del cicloturismo es disfrutar de las carreteras y entornos en plena convivencia, desde el respeto a las normas, con el resto de vehículos que circulan”. El Tour del Juguete cuenta con un equipo de trabajo muy importante detrás, pero Díaz subrayó “el respaldo de las instituciones públicas, la ayuda de las empresas privadas y la excelente labor de todo el grupo de voluntarios que se vuelcan para cuidar con sumo detalle todos los aspectos organizativos”.