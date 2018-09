The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Más de 200 alumnos comienzan nuevo curso en la Universidad Sénior del Campus de Alcoy La lección inaugural, que ha tenido lugar en el Salón de Grados Roberto García Payá, ha estado a cargo del profesor Jordi Botella jueves, 20 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/09/2018) El número de alumnos que estudiarán en la Universidad Sénior de la UPV se ha incrementado con respecto al año anterior debido a las jornadas de puertas abiertas que hubo en mayo, que han servido para atraer a más personas. El Salón de Grados Roberto García Payá ya ha dado la bienvenida a los doscientos alumnos 'sénior', cuya lección inaugural ha impartido el profesor del IES Pare Vitòria Jordi Botella. El narrador ha realizado una selección de 11 autores literarios de todas las épocas, que ha comparado a modo de alineación de un partido de futbol. Las clases en la Universidad Sénior del Campus de Alcoy comenzarán el próximo lunes, 24 de septiembre, y se prolongarán hasta el 22 de mayo, en horario de tarde, con dos cursos. En el primero se impartirán asignaturas sobre cine, educación visual, publicidad, lengua china, música, cultura rusa, historia, arqueología y uso y abuso de los medicamentos, entre otras. En el segundo curso, se explicarán materias como economía, inglés, arte y música.