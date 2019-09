The examples populate this alert with dummy content

Más de 200 asistentes a las visitas teatralizadas del Puig El poblado ibérico del siglo IV antes de Cristo ha recibido la visita de numerosos asistentes a una cita que se engloba dentro de la 10 excursions voltant Alcoi lunes, 30 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El poblado ibérico de El Puig d’Alcoi ha sido el escenario donde un grupo de actores y arqueólogos han revivido momentos de la historia de esta fortificación ibérica del siglo IV antes de Cristo. Esta actividad convocada por el Museu Arqueològic Camilo Visedo Moltó de Alcoy y el Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics, CAEHA, ha registrado un total de 220 asistentes en los dos turnos de visita a este yacimiento arqueológico. La iniciativa se enmarca en el ciclo “10 excursions voltant Alcoi i el seu patrimoni històric i arqueològic”, que en este año cumple su séptima edición. Las dos próximas rutas con las que terminará la edición de este año serán el próximo 27 de octubre, donde José María Soriano guiará una ruta urbana que visitará las iglesias del centro histórico de Alcoy y el 24 de noviembre con Ramón Molina, experto en patrimonio industrial, que guiará una ruta de las chimeneas industriales de ladrillo que singularizan el paisaje industrial de la ciudad.