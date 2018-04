The examples populate this alert with dummy content

SENDERISMO Más de 200 personas evocan la memoria del tren Alcoy-Gandia La Ruta a peu al barranc de l’Infern se convierte en una reivindicación de la conversión en vía verde del antiguo trazado ferroviario lunes, 30 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Más de 200 personas participaron el domingo en la decimoquinta edición de la Ruta a peu al barranc de l’Infern, organizada por la Asociación Tren Alcoy-Gandia. La marcha, que culminó un fin de semana repleto de actividades, se convirtió en una reivindicación de la memoria del tren y del proyecto para convertir la antigua vía ferroviaria en una ruta turística. “Hay que reivindicar ese proyecto que debe salir adelante en los próximos meses”, ha afirmado el alcalde de L’Orxa, Arnaldo Dueñas, satisfecho por la participación en la ruta y en la paella posterior que se sirvió en el municipio para 450 comensales. En la ruta participaron los alcaldes de Alcoy, Gandia y Muro. La marcha partió a primera hora desde Villalonga y desde L’Orxa. Las dos comitivas se encontraron en la antigua Fábrica de la Llum, donde sonó la música de la dulzaina, la voz de Ina Martí, y formaron castillos humanos las muixarangues de La Safor y de Cocentaina. “Lo que supuso el tren Alcoy-Gandia lo recuerdan los vecinos con nostalgia”, reconoce Dueñas. La ruta sirvió para poner en valor el patrimonio natural y cultural que reúne el antiguo trazado ferroviario entre El Comtat y La Safor. El acto ha contado este año, el del 125 aniversario de la inauguración del Tren dels Anglesos, con el apoyo de la Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat.