MEDIO AMBIENTE Más de 2.000 estudiantes aprenden a cuidar de su entorno La campaña de educación ambiental promovida por el Ayuntamiento imparte talleres de reciclaje en noviembre y diciembre a alumnos de 12 centros educativos sábado, 14 de enero de 2017 Una docena de centros educativos han participado en la campaña de educación ambiental del Ayuntamiento. La mayoría de sus alumnos, de educación primaria, aunque también se han sumado alumnos del Centro de Educación Especial Tomás Llácer, de ciclos formativos de Batoy y del Centro de rehabilitación e inserción social de Cruz Roja. En total, 2.000 jóvenes han aprendido a cuidar su entorno. Un aumento del 38% con respecto al año anterior, que cerró con 1.440 alumnos. Los más jóvenes han aprendido, durante los meses de noviembre y diciembre, el reciclaje de aceite de cocina, así como de otros residuos y la fabricación de papel reciclado a través de unos talleres que continuarán en febrero con repoblaciones en San Antonio, Serelles y el Preventorio.