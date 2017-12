The examples populate this alert with dummy content

TURISMO Más de 2.000 personas descubren Alcoy con las rutas guiadas Las nuevas visitas ofrecerán, durante el mes de diciembre, la opción de recorrer la ciudad de la mano de Tirisiti - Las rutas serán cada sábado de 11 a 13 horas lunes, 11 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp 2.079 personas han participado hasta el momento en las rutas Descubre Alcoy. Unas visitas guiadas que han tenido diferentes temáticas a lo largo del año y que, en el mes de diciembre, se llevarán a cabo de la mano de Tirisiti. Del total de visitantes, 923 eran turistas de fuera de la ciudad, de los que 721 eran de la Comunidad Valenciana, 148 del resto de España y 14 internacionales. "Hay que destacar el mes de septiembre con la Semana del Modernismo, que tuvo un total de 1001 visitantes, siendo 689 de Alcoy, y 312 de fuera. De estos 279 eran de la Comunidad Valenciana, 30 del resto de España y 3 internacionales", ha subrayado la concejal de Turismo, Lorena Zamorano. Con las nuevas rutas para descubrir Alcoy de la mano del Tirisiti se pretende dar a conocer de manera didáctica a los más pequeños el patrimonio modernista de la ciudad. La actividad se llevará a cabo en horario de 11 a 13 horas los días 16, 23 y 30 de diciembre, habiéndose celebrado ya los días 2 y 9. Los grupos serán reducidos, de unas 60 personas, y partirán desde la Tourist Info. En cuanto a las inscripciones, estas se tienen que realizar llamando por teléfono a la Tourist Info (96 553 71 55) o en la web de turismo.