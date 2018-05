The examples populate this alert with dummy content

Más de 250 expositores convierten Castalla en centro comercial La Fira de Sant Isidre aspira a mantener del 11 al 13 de mayo el aumento de visitantes con una oferta de 70.000 metros cuadrados viernes, 04 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Fira de Sant Isidre convertirá Castalla en un gran centro comercial del 11 al 13 de mayo. El municipio reunirá a más de 250 expositores a lo largo de una superficie de 70.000 metros cuadrados. El objetivo es mantener el constante incremento de afluencia de visitantes registrado en las últimas ediciones. El certamen, plenamente consolidado, apenas presenta cambios. Mantiene la zona turística, la zona medieval y el área deportiva. Por segundo año contará con la presencia del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia, que mostrará los avances de sus grupos de investigación en robótica y nuevas tecnologías. La concejal de Feria, Isabel Verdú, reconoce que cada año se acerca más público a Castalla. Especialmente destacada es la presencia de visitantes extranjeros, según afirma. El alcalde, Antonio Bernabeu, destaca el esfuerzo del Ayuntamiento para organizar el evento, un proceso más complicado este año por la aplicación de la nueva ley de contratación. Bernabeu subraya que la diversidad de la oferta comercial que reúne Castalla aumenta cada año y no duda en admitir que la feria es “un escaparate de Castalla”. El certamen cuenta con un presupuesto de 90.000 euros.