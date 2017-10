The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTOS Más de 250 propuestas optan a los presupuestos participativos El plazo para presentar ideas finaliza el domingo-Las iniciativas viables pasarán a una fase de votación del 16 al 30 de noviembre viernes, 20 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/10/2017) El Ayuntamiento ha contabilizado ya algo más de 250 propuestas para los presupuestos participativos. A dos días para que expire el plazo de presentación de propuestas, por parte de la ciudadanía, en la plataforma on line figuran ya los 50 proyectos para los que se solicita financiación. En este bloque hay ideas tan diversas como la de instruir en oficios tradicionales como el de apicultor o zapatero, el fomento de la cultura local con la organización de conciertos y festivales al aire libre, o la implementación de una política sin humo que mejore la calidad del aire. En el apartado de inversiones se pueden encontrar propuestas como la construcción de un trinquet o de un museo del patrimonio modernista o la actuación sobre el patrimonio industrial del Molinar. A las propuestas llegadas via internet se suman las más de 200 presentadas en el proceso de participación realizado en las diferentes entidades de la ciudad y las que hasta el domingo se recogerán en las urnas. Como novedad este año se ha incluido una categoría de actividades y programas en las áreas de Cultura y Bienestar Social. Las propuestas viables pasarán a una fase de votación en la que se podrá participar del 16 al 30 de noviembre de manera presencial y on line. Los criterios de valoración a tener en cuenta en las propuestas de programas, actividades y/o campañas dentro de las áreas de Bienestar Social y Cultura serán los siguientes: perspectiva de género, accesibilidad, representatividad, integración, innovación y sostenibilidad. La inversión de esta cuarta edición de los presupuestos participativos es de 400.000 €, de los cuales 80.000 € se han destinado a las propuestas de actividades y programas, y el resto (320.000 €) a inversiones. El apartado de inversiones se corresponde sobre todo con obras y compra de material para la reforma y reparación de calles, parques, juegos infantiles, equipamiento de edificios. La concejal de Participación, María Baca, valora "el carácter transversal y plural que presentan los presupuestos participativos este año, puesto que se ha trabajado conjuntamente con entidades medioambientales y culturales, institutos, centros de mayores y comunidades religiosas".