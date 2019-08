The examples populate this alert with dummy content

VERANEO URBANO Más de 25.000 usuarios en las piscinas municipales en julio La piscina municipal José Trenzano Alós ha tenido 10.835 bañistas, 8.649 en Caramanchel y 5.839 en Batoi viernes, 09 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Más de 25.000 usuarios han pasado por las piscinas municipales de Alcoy durante el mes de julio. La que mayor número de visitas ha recibido es la piscina municipal José Trenzano Alós con 10.835 bañistas, seguida por los 8.649 de la piscina de Caramanxel Juan Agudo Garat y 5.839 de la de Batoi. El concejal de Deportes, Miguel Juan Reig, insiste en que no trabajan para aumentar el número de usuarios sino en mejorar su comodidad y seguridad. A lo largo de este mes se han realizado actividades como jornadas gratuitas para menores de 16 años o juegos infantiles.