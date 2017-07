The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Más de 30 entidades, empresas y ayuntamientos reivindican la autovía a Gandía Una plataforma ciudadana supera las 6.000 firmas particulares de apoyo a la reivindicación de la obra pendiente desde 2007 lunes, 17 de julio de 2017 Más de 30 entidades, empresas y ayuntamientos se han adherido a la plataforma ciudadana que reivindica la finalización de la autovía Alcoy-Gandía. Después de superar las 6.000 firmas particulares de apoyo a la reivindicación, el colectivo ha conseguido el respaldo de los ayuntamientos de Alcoy, Cocentaina, L’Olleria y Muro, así como de la Mancomunidad de la Vall d’Albaida. A ellos se unen empresas de la comarca e instituciones, como la Cámara de Comercio. Pedro Juan Parra, portavoz de la plataforma, señala que, ante la prioridad que la Generalitat concede a otros proyectos frente al de finalización de esta carretera, el apoyo a la movilización es más necesario que nunca. "No queremos que nos ignoren, que nos marginen, que se nos rian en la cara. Por lo menos que nos den una propuesta. Esta carretera es necesaria para el territorio, por razones económicas, de vertebración y de seguridad. Queremos un compromiso, una planificación, si no esta legislatura para la que viene, pero que se planifique la obra". La carretera está pendiente desde 2007, cuando la Generalitat aprobó un proyecto de 64,6 millones de euros para conectar Terrateig con L’Olleria: 23 kilómetros que restan a una carretera que vertebra el territorio a través de la conexión de la costa y el interior.