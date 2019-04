The examples populate this alert with dummy content

BIG DATA Más de 300 profesionales razonan sobre el análisis y tratamiento de datos El ministro de Ciencia, Pedro Duque, destaca el potencial innovador de la ciudad en la clausura del I Congreso Big Data jueves, 04 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/04/2019) El Congreso Big Data Alcoy ha reunido a más de 300 profesionales del sector tecnológico que han analizado la información que aportan los datos recogidos en el entorno digital. El IVAM CADA Alcoy ha sido el escenario donde se han celebrado las ponencias y mesas redondas que han versado sobre el análisis y tratamiento de datos en las empresas, la sociedad o smart city. Es el denominado Big Data. Francisco Mora, rector de la Universidad Politécnica de Valencia, ha destacado la oportunidad que ofrece este ámbito del Big Data. "El poder contar con análisis, transmisión de datos y visualización permite obtener información en conocimiento útil que impulsa la productividad, la innovación y el bienestar de las personas", ha asegurado durante la inauguración del evento. Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación, y Ximo Puig, presidente de la Generalitat, han clausurado la primera edición de este congreso. El ministro, en su intervención, ha destacado el cáracter innovador de Alcoy.