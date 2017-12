The examples populate this alert with dummy content

PROTESTA Más de 3.000 firmas recogidas para tumbar el ADN canino La Plataforma en Contra del ADN canino ya ha redactado la moción que presentará en el pleno del día 18 y que insiste en "eliminar todo lo referente" a esta medida que el Ayuntamiento aprobó el pasado mes de enero sábado, 09 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp 3.349 firmas, en tan solo diez días, son las que ha recogido la Plataforma Ciudadana en Contra del ADN canino. Tras constituirse en asamblea el pasado día 2 de diciembre, la Plataforma anunció su intención de presentar una moción al pleno municipal del próximo día 18, un escrito que ya ha hecho público. Bajo el lema No al ADN, sí a un Alcoy más limpio, su petición se centra claramente en "eliminar todo lo referente" a la prueba de ADN que el Ayuntamiento aprobó el 29 de enero del año pasado. Piden acabar con una medida que "representa un gasto para el propietario y un padecimiento innecesario para el animal". Los puntos que recogen la moción comienzan con la necesidad, manifestada de manera explícita, de modificar la ordenanza municipal sobre la tenencia de animales. Reivindica "adaptar la ordenanza a la nueva ley y actualizar los horarios y espacios para perros de manera consensuada", ya que, insiste, la "premura" con la que se ha redactado la nueva norma ha afectado a los espacios donde poder soltar a estos animales. Una modificación, reitera, que nace "sin ningún tipo de proceso participativo", ya que, dice, las cartas informativas solamente llegaron a los propietarios de animales censados. No obstante, la moción reconoce la necesidad de realizar campañas de actualización del censo municipal de animales "y de todos los controles pertinentes sobre chip, vacunas...", marcando un plazo hasta el próximo mes de julio, con objeto de detectar a aquellos propietarios de animales que ensucian la vía pública. La Plataforma Ciudadana en Contra del ADN canino anuncia una serie de movilizaciones y manifestaciones, en el caso de ser desestimada su propuesta en el próximo pleno.