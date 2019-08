The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Más de 3.000 personas participan en la Entrada El desfile comienza a las 19 horas en la calle Pare Francecs Agulló hasta el Pla sábado, 10 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (10/08/2019) Más de 3.000 personas participarán este sábado en las Entradas de Moros y Cristianos de Cocentaina. El acto se iniciará a las 19 horas desde la calle Pare Francesc Agulló y será la filà Contestanos la que abra el desfile de las 16 filaes ostentando el cargo de Capitán Cristiano a través del fester Màxim Ferrer. Javier Pascual será el Abanderado Cristiano de la filà Creuats, Rubén Colomina el Capitán Moro de la filà Berebers Els Borts, y Abraham Moltó, Abanderado Moro de la filà Manta Roja. La Entrada discurrirá como todos los años por el Passeig del Comtat, carrer Bisbe Estanya para llegar al Pla y junto al castillo delante del Palau Comtal se realizarán las tradicionales giraes d’esquadra. La agenda del sábado comienza con la Misa matinal, el rezo del Ángelus y el inicio de la Primera Diana desde la plaza de la Vila. Las 16 filaes girarán de forma extraordinaria sus escuadras ante el monasterio de las Clarisas para rendir homenaje a la Mare de Déu del Miracle en el V Centenario de su milagro. A las 12 tendrá lugar la Embajada del Contrabando entre las filaes Maseros y Contrabandistas.