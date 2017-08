The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS COCENTAINA Más de 3.000 personas participarán esta tarde en las Entradas Cerca de 1.200 festeros, 25 bandas y boatos recorrerán a partir de las siete de la tarde las calles de la villa condal sábado, 12 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (12/08/2017) Después del Himno de Fiestas de este viernes y la Primera Diana de esta mañana, Cocentaina acoge esta tarde la Entrada de Moros y Cristianos, que este año se adelanta a las siete. Más de 3.000 personas van a desfilar con los bandos de la cruz y de la media luna en la villa condal entre festeros, músicos y boatos. Hipòlit Borràs, presidente de la Federació Junta de Festes de Cocentaina, explica que serán 25 bandas y 1.200 festeros, "además del boato", lo que rondarán las 3.000 personas El desfile estará encabezado por la Filà Gentils y su capitán cristiano al frente, Sergio Moncho Moya, y seguirá con el paso de les filaes Cavallers de Llúria, Contestanos y Contrabandistas. En el ecuador será el turno del paso de la Filà Cavalleria Ministerial y su abanderado cristiano, Sergio Navarro Cantó, y por último desfilarán las formaciones Maseros, Cruzados y Almogávares. Al caer la noche el bando moro tendrá todo el protagonismo y encabezará el desfile de las tropas árabes la Filà Guardia Jalifiana Sahorins con su capitán, Jaime Pérez Cardona. Después desfilarán les filaes Kabileños, Bereberes ‘Els Borts’, Bequeteros, Muladís, Manta Roja y Mudéjares. Esta última y los Bequeteros aportarán al acto una Escuadra Especial para conmemorar su 75 aniversario. Por último Christian Molines Castellà, abanderado moro de la Filà Llana, cerrará la Entrada de este 2017 con su respectivo acompañamiento. El patrón Sant Hipòlit centrará el protagonismo el domingo El domingo Cocentaina rendirá homenaje a San Hipólito Mártir en el año en el que se cumple el 417 aniversario de su elección y proclamación como patrón del municipio. Además esta jornada coincide en 2017 en el día 13 de agosto, fecha en la que la iglesia católica celebra cada año la fiesta litúrgica del mártir romano. Las actividades festeras comenzarán este día a las siete y media de la mañana desde la Plaza del Ayuntamiento con la Segunda Diana, que tendrá un marcado protagonismo infantil.