The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Más de 46.000 personas están convocadas a las elecciones locales y europeas Los 21 colegios electorales ya están preparados para recibir a los alcoyanos en la jornada de votaciones sábado, 25 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp 46.323 personas están convocadas a votar mañana en Alcoy para las elecciones municipales y europeas. Podrán depositar las papeletas en las 176 urnas que estarán en las 88 mesas habilitadas en los 21 colegios electorales de la ciudad. Esta vez el censo de votantes se ha incrementado con 202 ciudadanos porque para los comicios locales y europeas, los extranjeros que cumplen con una serie de requisitos y que han manifestado votar en el plazo establecido, también podrán participar en esta cita para elegir a los 25 concejales que formarán parte de la Corporación Municipal de Alcoy y a los diputados para el parlamento europeo. Esta convocatoria cuenta con una novedad. El domingo, desde las ocho de la mañana y hasta que se cierren los colegios, estará activo el número de teléfono 900.750.070 –la llamada será gratuita- para poder consultar en qué colegio y mesa se puede votar. El teléfono se suma a la aplicación que también está disponible en www.alcoi.org. Los colegios electorales abrirán sus puertas a las nueve de la mañana y se podrá votar hasta las ocho de la tarde. A continuación, comenzará el escrutinio de las elecciones europeas y después se contabilizarán los votos de los comicios locales.