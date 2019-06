The examples populate this alert with dummy content

EPI Más de 600 estudiantes de sexto de primaria participan en la II Olimpiada Escolar ‘EPI’ Es hoy miércoles 5 de junio desde las 9.00 de la mañana hasta las 14.00 horas en el Polideportivo Francisco Laporta miércoles, 05 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La concejalía de Deportes ha organizado la Segunda Edición de la Olimpiada Escolar ‘EPI’, para todo el alumnado de Alcoy que esté cursando sexto de primaria. Es hoy miércoles 5 de junio desde las 9.00 de la mañana hasta las 14.00 horas en el Polideportivo Francisco Laporta. «Las Olimpiades Escolares suponen una clausura de la EPI, la Escuela Polideportiva de Iniciación, del alumnado que finaliza la educación primaria. En esta jornada participan en pruebas de todos estos deportes que han practicado a lo largo de este ciclo educativo. Queremos destacar que es una jornada de participación y convivencia», ha explicado el concejal de Deportes, Alberto Belda. Participan un total de 629 jóvenes de 11 centros educativos, aumentando el número del año pasado que fue 553. Por centros educativos participan un total de 56 estudiantes de La Salle, 56 de CEIP Miguel Hernández, 38 de La Presentación, 47 del CEIP Sant Vicent, 53 de José Arnauda, 47 de Sagrada Familia, 50 de San Vicente de Paúl, 69 del CEIP El Romeral, 47 de Salesianos San Vicente Ferrer, 42 del CEIP Horta Major, 26 de Salesianos Juan XXIII y 98 de Sant Roc. El día está dividido en dos bloques de diferentes deportes. Uno para deportes individuales y el otro para deportes colectivos. Respecto a los deportes individuales hay: Pruebas de atletismo (50 metros lisos, 50 metros vallas y 400 metros), Judo, Gimnasia Artística y Orientación. Los deportes colectivos son: Colpbol, Korfball, Goalball y Raspall. La mitad de los alumnos han empezado por el Bloque 1 y el otro por el Bloque 2, al pasar la primera hora y media se hará una parada para almuerzo y a la vuelta a la actividad cambiarán de Bloque.