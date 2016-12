The examples populate this alert with dummy content

ATLETISMO Más de 600 personas correrán la San Silvestre Alberto Belda, concejal de Deportes y Miguel Juan Reig, director del Centro de Deportes de Alcoy han estado en Ser Deportivos para hablar sobre el último gran evento deportivo del año 2016 viernes, 30 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (30/12/2016) A falta de un día para que acabe el 2016 Alberto Belda, concejal de Deportes y Miguel Juan Reig, director del Centro de Deportes de Alcoy han estado en el último programa del año de Ser Deportivos, y lo han hecho para hablar sobre la San Silvestre alcoyana. “Acabamos la anualidad con la que ya es una tradicional carrera en la ciudad como lo es la San Silvestre alcoyana”, ha señalado Belda. Esta es la XI edición de este evento pero “es la sexta edición que se celebra en el día 31 de diciembre”, puntualiza el concejal. Para dicho evento se han inscrito más 600 personas, de las cuales 150 son niños. La San Silvestre una prueba lúdica no competitiva consolidada en Alcoy. Miguel Juan Reig, director del Centro de Deportes señala que “ya que es una prueba festiva y lúdica, en la que pueden venir los pequeños y mayores, pues la pueden hacer todos, y se ven familias enteras que despiden el año haciendo deporte”. La recogida de dorsales podrá hacerse el mismo día 31 en el Paseo Cervantes de 12 a 14 horas y desde las 15.30 hasta que empiece la prueba. Este año el encargado de dar la salida será un veterano del atletismo en Alcoy. Vicente Carchano, del Club Atletismo Alcoy, tras sufrir una enfermedad será el encargado de dar el pistoletazo de salida a la última gran cita deportiva del año, y es que se le ha querido rendir homenaje y “devolverle un poco de todo lo que él ha dado al deporte y al atletismo”, ha explicado Alberto Belda. La prueba para los más pequeños comenzará a las 16.30h en el Paseo de Cervantes, que correrán 200; 300; 400; 800 o 1.300 metros “con un recorrido y distancias adecuados a su edad”, ha explicado Belda y añade que “es muy divertido verlos con esas ganas de salir, correr y hacerlo bien”. Todos ellos tendrán su correspondiente dorsal antes de que sea el turno de los mayores, que arrancará a las 18h. Los adultos partirán desde el citado Parque de Cervantes y harán el mismo recorrido de años anteriores pasando por Alzamora, Pont de Sant Roc, Alameda, Pont de Sant Jordi, Santo Tomas, Plaza de España, Carrer Major, Placeta del Carbó, Sant Miquel, Santa Maria, C/ del Carme, Puríssima, Sant Jaume, Barranc de Na LLoba, acceso de la izquierda hasta el puente de Maria Cristina ida y vuelta, por encima del parque hasta Algezares, cauce del río, de nuevo Barranc de Na LLoba, C/ Bisbe Orberà, Capellà Benlloch, País Valencià y Pont de Maria Cristina. La meta final se ubicará en Cervantes. Otra novedad de este año es que a través de la concejalía de Democracia Participativa, las Asociaciones de Vecinos van a sumarse a la iniciativa y con motivo de su 40 aniversario, estará su logo en las medallas que entreguen a los participantes. Los más pequeños sí que recibirán medallas como recuerdo y a los mayores se premiará el mejor disfraz que determinará un jurado compuesto por miembros del Club Atletismo Alcoy. Respecto a los disfraces, tanto Belda como Reig han coincidido en que hay personas que “se lo curran mucho”. Una forma de despedir el 2016 a base de diversión, ambiente familiar, lúdico y deportivo, con familiares y amigos.