ELECCIONES MUNICIPALES Más de cien candidaturas se presentan a las locales en la comarca El BOP publica las listas en las que PP y PSOE lideran la clasificación por el número de aspirantes miércoles, 24 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/04/2019) Finalizado el plazo de presentación de listas para las próximas municipales, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha hecho públicas este miércoles las candidaturas oficiales. En Alcoy se han presentado 8 listas, una de ellas de VOX, que también presenta candidatura en Ibi. El partido de Santiago Abascal tiene como alcaldable en Alcoy a David Abad y en Ibi a Lourdes Masegosa. Es el partido con representación nacional que menor número de listas presenta en la comarca. El que más candidaturas ha presentado es el Partido Popular, 32 en total, seguido del PSOE, con 28 candidaturas, Compromís con 20 listas municipales, Ciudadanos con 8, Podem presenta 6 en solitario, una con la coalición Unides Podem, Esquerra Unida presenta dos y una Guanyar, la de Alcoy. Al margen de las formaciones políticas con estructura y representación nacional, en la comarca destaca la proliferación de una decena de listas independientes en poblaciones pequeñas. El próximo martes, 30 de abril, está previsto que se publiquen las listas proclamadas por la junta electoral en el boletín provincial.