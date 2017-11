The examples populate this alert with dummy content

JUGUETE Más familia y menos pantallas Aiju presenta su 27ª Guía del Juguete y un estudio que advierte de la preocupación por la excesiva exposición de los niños a los dispositivos móviles jueves, 09 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (08/11/2017) La Guía del Juguete que el instituto de investigación del sector juguetero (Aiju) ha presentado este martes en Altea llega acompañada de un estudio que advierte del excesivo uso de dispositivos móviles por parte de los niños. El estudio, elaborado a través de encuestas a 600 familias, alerta de que el 77% de las familias declaran estar preocupadas por la cantidad de horas que los pequeños pasan frente a las pantallas. El 29% de las familias dice estar “muy preocupadas” por este asunto. La directora del departamento de Consumidor Infantil y Pedagogía de Aiju, María Costa, considera justificada la preocupación “por sus derivaciones en riesgos asociados al comportamiento o desarrollo de los niños”. Según el estudio, más del 50% de los niños “pasan muchas horas delante de los dispositivos”. Solo entre los pequeños de 1 y 2 años el móvil es el rey a la hora de ver vídeos de dibujos o canciones. La tableta gana protagonismo entre los niños más mayores. “Los padres tienen un papel fundamental porque los niños repiten sus conductas”, afirma Costa. Frente a este consumo de tecnologías, Aiju hace hincapié en el juego como medio para fomentar una “interacción familiar sana y valiosa para crear lazos de unión”. Una interacción que ofrece beneficios, “como la mejora de la comunicación, la expresión de emociones, el refuerzo de vínculos afectivos o el desarrollo de la confianza y la autoestima”. En este sentido el estudio subraya que el 74% de las familias juega con sus hijos todos los días, sobre todo con juegos de mesa. El estudio lo ha dado a conocer el centro tecnológico del juguete durante la presentación de la Guía del Juguete, que cumple 27 ediciones y que está centrada en las tendencias del sector y en el juego en familia. Los técnicos de Aiju han analizado 158 productos, correspondientes a 39 grupos de empresa. Fuera de la guía han quedado 17 juguetes. El documento se completa con una aplicación móvil y con vídeos de los productos a través de un canal de Youtube.