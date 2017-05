The examples populate this alert with dummy content

AGRICULTURA Más garantías para arrendar tierras El Ayuntamiento de L'Orxa regula con una ordenanza el banco de tierras para ofrecer más seguridad a los propietarios y hacer más atractivo el proyecto jueves, 18 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (17/05/2017) L'Orxa ha comenzado a registrar el banco de tierras agrícolas que se extienden en su vasto término municipal. El proyecto guarda como objetivo inicial localizar los bancales abandonados o inutilizados para darles una nueva vida. La iniciativa municipal persigue ahora ofrecer una cobertura legal a los propietarios para que se muestren confiados a la hora de ceder sus tierras temporalmente a otros maseros. El alcalde, Arnaldo Dueñas, explica que es necesario, en primer lugar, hacer una descripción de lo que es el banco de tierras. "Informar de los criterios que van a seguirse, que no los marca el Ayuntamiento, sino que son unas condiciones que las cierran entre arrendador y arrendatario; si se hace de forma gratuita, si lo hace a cambio del IBI, a cambio de un alquiler". Dueñas añade que es necesario que los propietarios pierdan el miedo a pensar que perderán definitivamente sus tierras, ya que, insiste, el acuerdo está en sus manos y las de la persona que desee volver a cultivar en la parcela determinada. Hasta el momento, siete personas han ofrecido alquilar sus tierras en L’Orxa. El Ayuntamiento ha recibido una petición de un grupo de agricultores retirados de la Marina Alta interesados en cultivar en esta zona.