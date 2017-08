The examples populate this alert with dummy content

TERTULIA Más industria y mejor mantenimiento Los grupos políticos coinciden en definir los grandes retos del Ayuntamiento para el nuevo curso miércoles, 30 de agosto de 2017 Potenciar la industria y mejorar el mantenimiento de Alcoy son los retos en los que coinciden todos los grupos para el nuevo curso político, que arranca este septiembre. Lo han avanzado en La tertulia de Radio Alcoy. La puesta en marcha de obras, la definición de planes básicos para la ciudad y la adjudicación de importantes contratos marcan el nuevo curso. A la hora de priorizar, los grupos municipales coinciden en destacar básicamente dos aspectos: impulsar la economía y conservación de los espacios públicos. En este contexto, el Partido Popular, le pone nombre y apellido a la que, entiende, debe ser la prioridad básica: Alcoinnova. Para Guanyar Alcoi, es básica la finalización del plan general para diseñar el futuro industrial de Alcoy, así como ampliar la participación y crear la empresa pública para mejorar la conservación de la ciudad y reforzar las políticas sociales. El Gobierno coincide en las prioridades señaladas por la oposición, sin olvidar la culminación de los proyectos que, según ha dicho Vanessa Moltó, concejal de Hacienda, van a transformar la ciudad. Es el caso de la apertura del Centre d'Art o la renovación de la calle de Entenza.