GIMNASIA ARTÍSTICA Más medallas para El Pastoret Logran dos oros y un bronce en el Campeonato Nacional Absoluto viernes, 14 de julio de 2017 El Club Gimnàstica Alcoi ”El Pastoret” ha conseguido, de nuevo, subir al podio en todos los niveles en los cuales ha participado hasta el momento. Logrando dos oros y un bronce en el Campeonato Nacional Absoluto.



- Marta Tomás, en Nivel 4 (65 participantes) ayer lograba algo que en los últimos años se le había resistido, consiguiendo la MEDALLA DE BRONCE EN SU EJERCICIO DE PARALELAS, además de ser 5ª en la CLASIFICACIÓN GENERAL y el 4º puesto en salto y suelo.



- Laura Casabuena, en el Nivel 3 (72 participantes) esta mañana se proclamaba CAMPEONA DE ESPAÑA EN SUELO, después de una temporada un poco complicada tras su rotura de codo en enero. Además también hay que destacar su 8º puesto en la clasificación general y en barra de equilibrios.



- Aitana Morant, en el Nivel 2 (84 participantes), esta tarde se alzaba con el título de CAMPEONA DE ESPAÑA EN SUELO, con un ejercicio brillante y una formidable 14ª posición en la clasificación general.



Estos tres podios, unidos a los otros tres conseguidos en el Campeonato de España Base a principios de semana animan muchísimo para afrontar la recta final de este campeonato. El viernes y sábado competirán dos representantes de Gimnasia Artística Masculina (Gerard Tudela y Leandro De la Vega) y las dos gimnastas de Vía Olímpica (Malena Matarredona y Aurora Maciá).