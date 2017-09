The examples populate this alert with dummy content

COLOR ROAD Más de medio millar de inscritos Elevada inscripción que sigue abierta hasta final de semana – Color Road es una carrera para toda la familia prevista para el sábado martes, 26 de septiembre de 2017 Recta final para lo que es algo más que una carrera. La Color Road es una prueba que conjuga diversión, deporte, ocio y entretenimiento para toda la familia. A día de hoy ya sobrepasan los 500 inscritos, lo que asegura una buena participación y diversión asegurada. El reto es llegar al millar de participantes en lo que será la primera vez que esta carrera llega a Alcoy. El sábado desde las 17.00 horas comenzará la fiesta previa en la plaza de Al- Azraq , a las 19.00 será la carrera que le dará dos vueltas a la avenida de la Hispanidad, completando los cinco kilómetros de recorrido. Una vez finalizada, la fiesta seguirá con Los 40 Principales Alcoy ( 96.3 fm ). Está se prolongará hasta las 22.00 horas. La inscripción sigue abierta hasta final de semana. Participa en esta carrera para vivir una de las mejores experiencias de estas características. Si te gusta correr y a la vez divertirte, está es tu prueba. El sábado día 30, te esperamos. Una fiesta para toda la familia.