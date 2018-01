The examples populate this alert with dummy content

UPV Más de mil alumnos disfrutan de la Semana Mágica del Campus de Alcoy Las actividades principales han sido la Magia de la Ciencia y los Talleres de Química, dentro de la Semana Jove de la Ciencia lunes, 22 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València ha organizado un año más, en colaboración con la Cátedra Alcoy Ciudad del Conocimiento, en el marco de la Semana de la Ciencia, la Magia de la Ciencia, dirigida a alumnos de Sexto de Primaria y los Talleres de Química, programados dentro de la Semana Jove de la Ciencia, para alumnos de bachillerato y Ciclos Formativos. Entre las actividades de las que han disfrutado los 700 jóvenes en el primer caso, venidos de ciudades como Xàtiva, se encontraba el itinerario consistente en un viaje al interior de las máquinas. Además, el Campus ha preparado un curso de iniciación a la robótica y mecatrónica, además de la posibilidad de "moldear y empaquetar" una idea. Por su parte, los 300 asistentes a los talleres de química han venido de Alicante, Sant Vicent del Raspeig, Biar, Cocentaina y Banyeres de Mariola. ¿El objetivo? Mezclar entretenimiento y diversión para que los niños disfruten aprendiendo y descubriendo diversos campos del conocimiento científico.