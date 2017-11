The examples populate this alert with dummy content

EXPOSICIONES Más de mil personas se familiarizan con el Modernismo de la Colección 1.170 personas se han acercado a la Capella de l’Antic Asil para conocer de cerca la muestra El Modernisme a la Col•leció, una de las propuestas expositivas dentro de la I Setmana Modernista de Alcoy jueves, 02 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp 1.170 personas han visitado en la Capella de l’Antic Asil la muestra El Modernisme a la Col·leció, una de las exposiciones de la I Setmana Modernista. La muestra, que se inauguró el pasado 18 de septiembre y ha estado hasta el 28 de octubre, ha contado con visitas guiadas para escolares procedentes de El Romeral, José Arnauda, San Vicente y Carmelitas, así como con el taller Somos impresionistas, planteado para los cursos de primaria. El modernisme a la Col·lecció aludía a treinta piezas de la Colección de Arte del Ayuntamiento de Alcoy, algunas la primera vez que se exponían, incluidas dentro de la corriente Modernista y enclavadas entre finales del siglo XIX y principios del XX. Muchas de estas piezas eran obra, no solamente de artistas locales como Fernando Cabrera, Edmundo Jordà o José Mataix, sino también de otros de ámbito estatal.