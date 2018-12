The examples populate this alert with dummy content

SAN SILVESTRE 2018 Más participantes que nunca en la San Silvestre 650 adultos y 200 niños participan en la XIII edición de la San Silvestre alcoyana, récord de la prueba lunes, 31 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Las calles más céntricas de Alcoy se han llenado de corredores que querían despedir el año haciendo lo que más les gusta, corriendo y lo han hecho con la San Silvestre Alcoyana patrocinada por Mutua Levante. La inscripción ha sido la más elevada desde que esta carrera no competitiva está en marcha en la ciudad. 650 adultos y 200 niños han disfrutado de la marcha con inicio y final en el paseo de Cervantes. El circuito, desde el Cervantes hacia la Alameda, por el puente de San Jorge a Santo Tomás, Calle Mayor, Virgen María hasta buscar el rio. Subida hacia País Valencià y llegada de nuevo al paseo de Cervantes. 13 ediciones donde el único objetivo que tiene esta carrera es la diversión ya que son muchos los corredores que se disfrazan para participar. La carrera ha estado dedicada a Laura Luelmo, profesora de Zamora, aficionada al running y asesinada por la violencia machista, por la que se ha guardado un minuto de silencio antes de comenzar la carrera. Pese a no ser competitiva los cuatro primeros en categoría masculina han sido Ovidi Albert, Mohamed Boufzouz, Eric Baena y Jorge Gisbert Hinojosa, mientras que en la categoría femenina las cuatro primeras han acabado Aina Picas, Ana María Hinojar, Aitana López y Alejandra Giner.