The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Más pólvora pero con más difícil reparto El nuevo Reglamento de Armas, obligatorio a partir de 2019, permite ampliar a cuatro kilos por festero la cantidad de pólvora al considerar cada Alardo como acto independiente lunes, 06 de marzo de 2017 El Gobierno central ha aprobado el Reglamento de Explosivos, una normativa que amplía la cantidad de pólvora de la que los festeros podrán disponer para participar en el Alardo de las fiestas de Moros y Cristianos pero que complica el reparto del material. Son las principales novedades del texto publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado y que será de obligado cumplimiento a partir de 2019. El límite de pólvora por festero se mantiene en un kilogramo. No obstante, en aquellos municipios en los que el Alardo tenga mayor recorrido, el subdelegado del Gobierno podrá autorizar un segundo kilo. La Instrucción Técnica que completa el reglamento y que es específica para las fiestas contempla los casos en los que se celebra más de un acto de arcabucería, como en Alcoy, con un disparo por la mañana y otro por la tarde. En cada caso el festero podrá disponer de esos dos kilos permitidos, lo que eleva a cuatro kilos la cantidad total. No obstante, este aumento de la disponibilidad de pólvora lleva aparejado más control sobre el reparto. Los festeros deberán trasvasar la pólvora al interior de las cantimploras en el mismo lugar del reparto. Una vez introducida la pólvora, la Guardia Civil precintará los contenedores. Aunque el festero podrá transportar y almacenar hasta cuatro kilos, la norma obliga a repartir la cantimplora necesaria para el segundo Alardo una vez finalice el primero. La entidad organizadora (la Asociación de San Jorge en el caso de Alcoy) deberá custodiar esa segunda cantimplora y entregarla antes del Alardo de la tarde. El reglamento diferencia entre porteador (lo que históricamente se ha conocido como cartuchero) y tirador (que incluso puede comprar pólvora por su cuenta). De este modo, entre dos festeros podrían sumar hasta cuatro kilos por acto. La normativa fija como obligatorio para participar en los actos de arcabucería la obtención de la licencia de armas, que ya es obligatoria este año. 2.325 festeros ya la han obtenido en los últimos meses. Los participantes deberán pasar un curso de formación de cinco horas. El texto definitivo del reglamento ha introducido buena parte de las alegaciones que la Asociación de San Jorge y el Ayuntamiento presentaron en el mes de julio al borrador inicial del documento.