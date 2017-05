The examples populate this alert with dummy content

CARRETERAS Más protección para el ciclista en las montañas La Diputación de Alicante invertirá 230.000 euros en mejorar la seguridad para ciclistas en los puertos de montaña, entre ellos, el de Benifallim y Tudons, dentro de la comarca de L'Alcoià martes, 23 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (23/05/2017) La Diputación va a destinar una partida para prevenir accidentes en ciclistas y facilitar la información en sus rutas. Las carreteras con mayor afluencia de aficionados a este deporte se encuentran en la comarca de L'Alcoià y El Comtat, como son el puerto de Benifallim y el de Tudons. El proyecto del gobierno provincial reservará 230.000 euros para implantar señales y carteles que adviertan de la presencia de ciclistas en las carreteras de mayor afluencia, como es el caso de la comarca de L’Alcoià y El Comtat y las Marinas. Los trabajos arrancarán a mitad del mes de junio y se prolongarán, previsiblemente, hasta el mes de septiembre. ¿El objetivo? Ante todo, mejorar la seguridad pero también informar. La actuación de Diputación, que durará, por tanto, tres meses y que ya ha sido adjudicada, se va a aplicar en 15 carreteras de la provincia y en un total de 22 puertos de montaña, entre ellos, el de Benifallim y el puerto de Tudons.