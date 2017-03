The examples populate this alert with dummy content

DUATLÓN Más que deporte El deportista alcoyano Rafa Linares ha logrado su primera medalla en un Campeonato de España tras quedar tercero de su grupo de edad en el duatlón de media distancia celebrado en Orihuela miércoles, 15 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (15/03/2017) Rafa Linares es un deportista alcoyano que ama el deporte. Desde que comenzó a los 15 años en el Patín Alcodiam, y anteriormente, desde los 6 a practicar deporte, éste se ha convertido en su mayor aliado. Tras dejar a un lado los objetivos competitivos Linares empezó en el triatlón y duatlón que ahora practica por “satisfacción propia”, según ha contado en la entrevista en Ser Deportivos. La pasada semana disputó el Campeonato de España de media distancia de duatlón que acogió Orihuela quedando tercero de su grupo de edad, 40-45 años, logrando así su primera medalla en este tipo de campeonato. “Fue una prueba muy dura y la satisfacción muy grande al ver que era tercero de mi grupo de edad al cruzar la meta”, ha contado Linares. El deportista alcoyano también ha explicado cómo se suele preparar ya que aprovecha cualquier momento libre que tiene para entrenar, que según él es “cuando más disfruto”. Rafa mantiene firme la filosofía de disfrutar del deporte y de los valores que éste aporta. Tras cruzar la meta y después comer, él y un compañero suyo llamaron a sus mujeres. La pareja de su compañero “llamó y su mujer y no le contesta. A la segunda le llama, le contesta una amiga y es cuando le da la noticia de que su mujer estaba en el hospital después de caerse en el Trail de Carrícola. No sabes si te están diciendo la verdad, si es más grave y decidimos irnos”, ha contado Linares, quien considera que “se le está dando una importancia a mi gesto que creo que cualquier persona con un amigo o con cualquier persona hubiera hecho lo mismo”. Y es que Linares no recogió la medalla por llevar a su amigo al hospital y comprobar que afortunadamente la mujer de éste, está bien aunque “todavía con el brazo en cabestrillo”, cuenta Rafa, quien también asegura que “en los valores del deporte, la medalla es lo de menos. Permanece mucho más arriba la amistad antes que al medalla”. Sea como fuere, un gesto que hace al deporte todavía más grande, y sobre todo, una aportación de humanidad en estos tiempos en los que se suele echar en falta.