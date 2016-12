The examples populate this alert with dummy content

SOL PICÓ "Más que un reconocimiento es un impulso" La bailarina concede su primera entrevista a Radio Alcoy como Premio Nacional de Danza miércoles, 28 de diciembre de 2016 Sol Picó ha recibido este año el Premio Nacional de Danza del Ministerio de Cultura. Antes de que comience el 2017, ha querido pasar por los estudios de Radio Alcoy, donde ha hecho balance de su trayectoria. Una trayectoria que alcanza el punto álgido con este gran reconocimiento, explica. "Recibir un premio de estas dimensiones, es chulísimo. Más que un reconocimiento es un impulso". La bailarina impartirá a las seis de esta tarde una charla en la escuela A3 Danza, en Alcoy.