MOROS Y CRISTIANOS Masiva llamada festera La filà Vascos gana el concurso de olleta alcoyana, celebrado en unos jardines de La Glorieta repletos de festeros y público para culminar el Mig Any domingo, 22 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Seis meses. Es lo que resta para que Alcoy se enfunde el traje de Fiesta. Para que los moros y cristianos vuelvan a llenar de color las calles. La ciudad lo recordó a través de una jornada en la que miles de personas difrutaron en La Glorieta, donde se celebró el concurso de olleta. El certamen culinario fue la excusa perfecta para que festeros y no festeros, tanto da, se abrazaran en un día de convivencia. La Glorieta estaba ya abarrotada a mediodía y volvió a estarlo a primera hora de la tarde. El concurso de olleta lo ganó la filà Vascos, que obtuvo la misma puntuación que la de los Aragonesos, segundo clasificado. Por la noche, las filaes celebraron la tradicional Entradeta del Mig Any, que culminia un mes de octubre repleto de actos vinculados a la Fiesta de San Jorge.