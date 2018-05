Match ball para certificar la permanencia

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (04/05/2018)

Ganar o sufrir. No quedarán más opciones el domingo a eso de las 20.00 horas cuando termine el partido entre el Alcoyano y el Atl. Saguntino que comenzará a las 18.00 horas en El Collao. Será la despedida del equipo como local, en busca de la tercera victoria consecutiva como local, algo que no ha conseguido a lo largo de la temporada.

Barrera recupera a Ribelles y Lino, pero seguirá con las bajas de Lado, Alarcón, Galas y Eldín. No se esperan muchos cambios con la última alineación, pero si se intuye un cambio de sistema al utilizado ante el Baleares, por la entrada de Ribelles y la vuelta a los cuatro defensas. El Alcoyano necesita ganar para no tener que mirar resultados y por supuesto no tener que ir a El Clariano con la necesidad de ganar.

El cuadro valenciano, no pasa por su mejor momento, después de 7 derrotas consecutivas, el Saguntino empató ante el Llagostera que le deja en puestos de descenso directo y llegará a El Collao con una clara necesidad de ganar para salir de esos puestos a falta de dos jornadas para el final de liga.

Las estadísticas están a favor del equipo romano, ya que de las tres veces en las que se han enfrentado en Segunda B, las tres , dos la temporada pasada y una esta, el Saguntino le ha ganado al Alcoyano. Un equipo que llegará con la baja del ex del Alcoyano Óscar López que no jugará por acumulación de amonestaciones, una baja muy sensible, al igual que las de David Fas y Nuha, que dijeron adiós a la temporada al ser expulsados ante el Llagostera y ambos les sancionaron con tres partidos.

El partido será dirigido por el colegiado murciano Gallego Gambin. El choque de alta tensión lo podrán vivir como siempre en Radio Alcoy, en el 1485 de Om, aplicación móvil de la Cadena Ser o en esta misma web desde las 17.45 horas.