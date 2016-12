The examples populate this alert with dummy content

CAFÉ DEL ALCOYANO “Me encantaría poder estar aquí mucho tiempo” Toni Seligrat, entrenador del Alcoyano, ha tomado el Café del Alcoyano desde Premium Sport Café y ha hecho balance de esta primera vuelta del equipo – Fran Miranda sufre una meniscopatía interna sin rotura jueves, 15 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (15/12/2016) El míster del Alcoyano, Toni Seligrat, ha tomado el Café del Alcoyano desde Premium Sport Café, lo ha hecho antes de que los suyos jueguen el último partido del año y vuelvan en enero después de las vacaciones navideñas. El técnico valenciano, concretamente de Torrent, llegó al Alcoyano en verano, a los pocos días de que diese por finalizada la temporada. En ese momento, Seligrat sólo sabía que Fran Miranda y Marc Martínez continuaban en el club blanquiazul y que la entidad estaba pendiente de presentar la renovación a varios jugadores más. Desde ese momento hasta entonces han pasado diversas renovaciones, 12 fichajes y actualmente el Deportivo Alcoyano ocupa el segundo puesto en la tabla, empatado a puntos con el primer clasificado, el Barça B, ambos con 36, a 5 puntos del equipo que ocupa el tercer puesto. Desde el inicio de temporada el Alcoyano sólo ha perdido dos partidos ligueros de los 18 que ha disputado. El próximo rival es el Atlético Baleares, y para ese partido el míster no da un resultado pero indica que está “convencido de que el Alcoyano no va a perder. Vamos a poner todo de nuestra parte para que se queden los tres puntos en Alcoy este domingo”. De cara a enero, Seligrat indica que “creo que la segunda vuelta es más difícil que la primera porque todos saben lo que se juegan. Entramos en la fase decisiva”. El técnico firmó con el Alcoyano porque vio “mucho interés por parte del Alcoyano para que fuese el entrenador y yo tenía muchas ganas de entrenar al Alcoyano”. El contrato es hasta final de temporada y por el momento, Seligrat explica que “nos comemos los turrones, hay que comerse la mona, si nos comemos los turrones y la mona creo que llegamos al final”. Aunque también señala que “el entrenador está sujeto a los resultados” y concluye afirmando que “me encantaría poder estar aquí mucho tiempo, porque eso significaría que al Alcoyano le van las cosas bien y a mí también”. LESIÓN El club le ha realizado a Fran Miranda una resonancia en la rodilla tras haber pedido el cambio en el último partido por molestias, y la prueba ha determinado que sufre una meniscopatía interna sin rotura y se irá incorporando progresivamente a las sesiones de entrenamiento junto el resto de sus compañeros. Aunque de momento, el partido ante el Atlético Baleares no lo iba a disputar igualmente por sanción. El jugador tendrá las vacaciones navideñas para poder recuperarse, al igual que Mario Fuentes y Devesa que se espera que estén recuperados para el 2017.